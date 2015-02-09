ИС: силы АТО выбили боевиков из Чернухино

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

Читайте такжеНаиболее напряженным в зоне АТО остается Дебальцевское направление

"В районе севернее Углегорска группа украинских танков нанесла огневой удар по передовому подразделению противника", - отметил он.

Кроме этого, на выходных подразделения Вооруженных сил совместно с батальоном им. Исы Мунаева выбили боевиков из населенного пункта Чернухино. "Таким образом, обрушена оборона противника в районе населенного пункта Миус-Новогригоровка", - подчеркнул Дмитрий Тымчук.