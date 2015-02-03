Батальон имени Дудаева возглавил Адам Осмаев, которого обвиняли в подготовке покушения на Путина
Новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева стал Адам Осмаев, подозреваемый ранее в попытке организовать покушение на Владимира Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь батальона и жена Осмаева Амина Окуева, пишет Украинская правда.
"В настоящее время командование батальоном им. Джохара Дудаева взял на себя майор вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Адам Осмаев", - сказала она.
По словам Окуевой, сторонники Мунаева намерены создать батальон его имени как действующее подразделение в составе вооруженных сил Украины.
Как известно, Мунаев погиб 1 февраля в боях под Дебальцево.
В феврале 2012 года Осмаев был задержан по подозрению в совершении взрыва в квартире в Одессе. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на Путина.
Читайте такжеСуд освободил обвиняемого в покушении на Путина Адама Осмаева10 сентября 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела Илья Пьянзин, которого Украина экстрадировала в Россию.
Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции.
Осмаев также просил политического убежища в Украине, однако получил отказ.
19 ноября Осмаев после более 2,5 лет заключения был освобожден из-под стражи. Уже через неделю стало известно, что он отправился воевать в зону АТО.