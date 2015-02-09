Боевики впервые за последние недели не вели огонь в направлении Дебальцево и Мариуполя

За прошедшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных, сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах утром в понедельник, 9 февраля, пишет ZN.ua.

"Едва ли не впервые за последние недели, террористы не вели огонь на Дебальцевском и Мариупольском направлениях" - отметил он.

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В то же время, на протяжение последней недели наблюдается активизация врага на Луганском направлении, сообщают в штабе АТО.

"Также следует отметить, что за прошедшие сутки увеличилось количество полетов беспилотников противника над нашими позициями (БПЛА). Разведку по воздуху враг ведет по Луганскому и Мариупольскому направлениях" - сказал Стельмах.