На Донбассе за сутки зафиксировано 5 вражеских беспилотников
09:27, 14 января 2015Политика
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За сутки в зоне АТО зафиксировано 5 вражеских беспилотников.
БПЛА зафиксированы в районе 4 населенных пунктов / Фото пресс-службы Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 5 случаев ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горное, Бердянское, Тополиное и дважды - Старый Айдар.
Читайте такжеЗа сутки боевики 75 раз обстреляли украинские позиции «Наши военные не уступают свои позиции и, при необходимости, дают отпор противнику, подавляя наиболее активные и опасные огневые точки террористов», - добавил Матюхин.
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