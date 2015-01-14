На Донбассе за сутки зафиксировано 5 вражеских беспилотников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 5 случаев ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горное, Бердянское, Тополиное и дважды - Старый Айдар.

Читайте такжеЗа сутки боевики 75 раз обстреляли украинские позиции «Наши военные не уступают свои позиции и, при необходимости, дают отпор противнику, подавляя наиболее активные и опасные огневые точки террористов», - добавил Матюхин.