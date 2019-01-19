На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли позиции украинских военных

В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

На Донбассе в течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских войск.

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Об этом в сводке сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. «В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям наших защитников вблизи хутора Вольный.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник из гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи поселка Широкино», - отмечается в сводке.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Потери противника уточняются.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в штабе.

Как сообщал УНАН, 18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.