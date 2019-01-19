Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ООС на Донбассе и понесли потери

За сутки оккупанты совершили 9 обстрелов украинских позиций.

18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Гнутово, Красногоровка, Водяное, Пески, Марьинка и Чамарлик, сообщили в штабе ООС.

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Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Гнутово зафиксирована работа вражеского снайпера.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 18 января, один оккупант погиб", - говорится в сообщении штаба.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.