Снайпер обстреливал позиции ООС у Гнутово

Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также зафиксирована работа вражеского снайпера.

С начала текущих суток, 18 января, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных бандформирований на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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"Дважды опорные пункты наших защитников были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также зафиксирована работа вражеского снайпера вблизи поселка Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в результате обстрелов ни один военнослужащий ОС не пострадал.