Уничтожение огневой позиции наемников РФ на Донбассе попало на видео

Когда именно было снято видео, АТОшник не уточняет.

Обнародованы кадры уничтожения ДОТа наемников РФ на Донбассе украинскими воинами при помощи крупнокалиберного пулемета КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый).

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Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал конструктор пулеметных станков, участник АТО Иван Савельев.

В частности, в ходе обсуждения характеристик и применения станков к пулеметам ДШКМ-ТК и КПВТ он обнародовал видео уничтожения ДОТа наемников РФ на Донбассе.

"Ребята спокойно дождались эту группу клоунов, дали им занять ДОТ…и убили. И правильно сделали", - рассказал Савельев.

Где и какого числа было снято видео, не уточняется.

Как сообщал штаб ООС, в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.