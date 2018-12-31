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Уничтожение огневой позиции наемников РФ на Донбассе попало на видео

21:24, 31 декабря 2018
Война
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Обнародованы кадры уничтожения ДОТа наемников РФ на Донбассе украинскими воинами при помощи крупнокалиберного пулемета КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый).

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Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал конструктор пулеметных станков, участник АТО Иван Савельев.

В частности, в ходе обсуждения характеристик и применения станков к пулеметам ДШКМ-ТК и КПВТ он обнародовал видео уничтожения ДОТа наемников РФ на Донбассе.

"Ребята спокойно дождались эту группу клоунов, дали им занять ДОТ…и убили. И правильно сделали", - рассказал Савельев.

Где и какого числа было снято видео, не уточняется.

Как сообщал штаб ООС, в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Теги: #Донбасс#уничтожение