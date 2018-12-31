В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе в последней день года

Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщается на странице ООС в Facebook, при этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении.

В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, в течение текущих суток двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

«Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня», - отмечается в сообщении.