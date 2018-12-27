Грымчак рассказал, что получила Украина от НАТО из-за военного положения (видео)

По словам Юрия Грымчака, страны НАТО передали Украине необходимые средства связи.

Благодаря военному положению, Украина получила современные средства связи от стран НАТО.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK.

Читайте такжеГенштаб может быстро развернуть войска в случае угрозы прямого российского вторжения – Муженко

По его словам, это защищенные средства связи, которых Украине не хватает и их доставили на президентском самолете, когда Петр Порошенко возвращался из Брюсселя.

Грымчак отметил, что за время военного положения сделано много того, о чем можно говорить только на заседании СНБО в закрытом режиме.

"Передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в две недели. И это не потому что Укрзалізниця против помощи армии. Она работает в штатном режиме бизнес-структуры", - подчеркнул замминистра и добавил, что важными были также сборы резервистов, которые стали возможны благодаря военному положению.

26 декабря на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко объявил, что военное положение в десяти областях Украины закончилось. И хотя ситуация вокруг Украины не очень изменилась, а российская угроза никуда не делась, - провести президентские выборы 31 марта 2019 года не менее важно, чем защищать территориальную целостность Украины.