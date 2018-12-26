Генштаб может быстро развернуть войска в случае угрозы прямого российского вторжения – Муженко

Более 30 тысяч резервистов во время военного положения восстановили свои навыки в ходе учебных сборов, отметил главнокомандующий ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в короткие сроки может развернуть войска и существенно нарастить численный состав боевых подразделений в случае угрозы прямого вторжения со стороны Российской Федерации.

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Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в Facebook.

«Сегодня на заседании СНБО Украины доложил президенту Украины - Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Украины предварительные выводы относительно правового режима военного положения: первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России», - отметил он.

По его словам, ВСУ готовы в короткие сроки существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что более 30 тысяч резервистов во время военного положения восстановили свои навыки в ходе учебных сборов.

Также, по словам Муженко, проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими сил обороны страны.

Он добавил, что Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны.

«Детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности наших Вооруженных сил», - резюмировал Муженко.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.