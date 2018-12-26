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Порошенко объяснил, что изменилось в ВСУ во время военного положения

14:53, 26 декабря 2018
Война
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За время военного положения усилены оборонительные возможности ВСУ и проведена передислокация подразделений, заявил Порошенко / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за время военного положения были усилены оборонительные возможности Вооруженных сил Украины, проведена передислокация подразделений, доукомплектованы боевые части и в войска поступило новое вооружение и техника.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«К сожалению, количество личного состава РФ (от границ Украины - УНИАН) не отведено, но в совершенно ином измерении находятся сейчас оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны и безопасности», - сказал президент.

По словам Порошенко, «проведена огромная работа по передислокации, по сокращению сроков боевого слаживания, по доукомплектации за счет резервов первой очереди, по поставке в войска нового вооружения и военной техники».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основании всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.

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Теги: #Украина#Порошенко#ВСУ#военное положение