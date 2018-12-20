Опубликованы фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка

На трассе – единичные машины, на тротуарах – единичные прохожие.

Жительница оккупированного Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.

Она продемонстрировала участок проспекта от пересечения с ул. Благовещенской до Путиловского моста и стелы "Донецк" на въезде в город со стороны Ясиноватской трассы, передают "Донецкие новости".

Судя по представленным кадрам, в этой части Донецка мало что изменилось после обстрелов 2014-2015 годов – также стоят поврежденные дома, оконные проемы забиты фанерой или зияют дырами. Здание поликлиники горбольницы № 18 не восстановили, а проезд к ней и стадиону "Монолит" перекрыли балками (до 2017 года здесь стоял блокпост).

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Эта часть города считается "мертвой", поэтому, несмотря на будний день, на трассе – единичные машины, на тротуарах – единичные прохожие. Общественный транспорт ходит, но с 2014 года – лишь до Партизанского проспекта, на остановках – либо никого, либо одинокие жители.

Из нового – на фоне разрухи и даже после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко висят билборды с его цитатами, что "родина у нас одна – Россия".

Также остается разрушенной часть Путиловского моста, взорванного террористами "ДНР" в январе 2015 года. Пока проезд возможен по его части, относящейся к Киевскому проспекту, затем следует сворачивать на объездную трассу. На практически не используемой мирными жителями объездной дороге все та же разруха, при этом "власти "ДНР" потратили средства на полное обновление стелы "Донецк" – написав наименование на русском языке и обозначив "республиканский" статус "города-героя".

Ранее журналисты показали предновогодний Донецк. Оккупированный город украшают перед встречей 2019-го в цветах псевдореспублики.