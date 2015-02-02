Дебальцево остается под контролем Украины - Матюхин

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер АТО Леонид Матюхин.

"Дебальцево просто под нашим контролем. Тактика такая, что днем могут ходить и улыбаться, а ночью стрелять из минометов и прятаться. Потому распространяется информация, что Дебальцево у боевиков", - отметил он.

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции в районе Дебальцево.

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По заявлению координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, боевики перешли к тактике вытеснения украинских войск из района Дебальцевского плацдарма.