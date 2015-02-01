При эвакуации людей из Дебальцево под обстрел попали два автобуса: ранены 12 человек - ОГА
При эвакуации людей из Дебальцево под обстрел попали два автобуса. По предварительным данным, ранения получили 12 человек.
Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.
Сегодня днем во время эвакуации жителей Дебальцево произошел артиллерийский обстрел горисполкома, откуда осуществлялась отправка людей. По предварительным данным ранены 8 человек, отмечено в сообщении.
Читайте такжеВ штабе АТО рассказали о ранении украинского военного в результате обстрела автобуса в Дебальцево
Кроме того, по дороге из Дебальцево в Артемовск были обстреляны два автобуса с людьми, ранее отъехавшими от Дебальцевского горисполкома. Первым эвакуацию осуществляли волонтеры, вторым – облгосадминистрация, подчеркнули в ОГА.
Ранения получили два водителя и две девушки. Также при обстреле серьезно пострадал легковой автомобиль волонтеров. Все раненые доставлены в больницу Артемовска, где им оказывается вся необходимая помощь, добавили в обладминистрации.