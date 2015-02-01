При эвакуации людей из Дебальцево под обстрел попали два автобуса: ранены 12 человек - ОГА



Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

Сегодня днем во время эвакуации жителей Дебальцево произошел артиллерийский обстрел горисполкома, откуда осуществлялась отправка людей. По предварительным данным ранены 8 человек, отмечено в сообщении.

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Кроме того, по дороге из Дебальцево в Артемовск были обстреляны два автобуса с людьми, ранее отъехавшими от Дебальцевского горисполкома. Первым эвакуацию осуществляли волонтеры, вторым – облгосадминистрация, подчеркнули в ОГА.

Ранения получили два водителя и две девушки. Также при обстреле серьезно пострадал легковой автомобиль волонтеров. Все раненые доставлены в больницу Артемовска, где им оказывается вся необходимая помощь, добавили в обладминистрации.