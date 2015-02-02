Боевики перешли к тактике «вытеснения» украинских войск в районе Дебальцево – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«От попыток создания котла путем перерезания путей снабжения у «горловины» плацдарма, противник перешел к тактике «вытеснения» украинских войск из данного района. Удар наносится по двум сходящимся направлениям через н.п.Чернухино и Углегорск непосредственно на Дебальцево с целью заставить украинские подразделения, находящиеся в самом городе и южнее его, отойти на север», - сообщает Тымчук.

По информации ИС, на данный момент отмечается действие как минимум 4 тактических групп боевиков, которые пытаются организовать согласованное наступление. При этом две тактические группы действуют на Углегорском направлении, одна – на направлении Чернухино, и по направлению от Никишино осуществляет «давление» еще одна тактическая группа боевиков.

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«Всего в активных действиях в районе Дебальцевского плацдарма на данный момент участвует со стороны противника порядка 3,5 тысяч чел., 35 танков, порядка 90 боевых бронированных машин», - сообщает ИС.

В то же время, действия данных 4 тактических групп боевиков поддерживает 3 артиллерийские группы (всего до 60 орудий ствольной артиллерии и порядка 32 установок РСЗО).