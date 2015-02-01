Боевики весь день накрывали огнем из «Градов» Дебальцево – штаб АТО (видео)

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«На луганском направлении боевики из минометов обстреляли Станицу Луганскую, Крымское, Сокольники, и дважды Новотошковское. Вражеский огонь артиллерии также велся по Новотошковскому, Крымскому, которое также подверглось обстрелу из “Градов”. Из автоматических гранатометов боевики трижды обстреляли Счастье», - сообщает пресс-центр.

На Донецком направлении из минометов раз было обстреляно Пески, с БМ-21 “Град”, дважды - поселки Тоненькое, Водяное, из минометов Первомайское, с танков и артиллерии обстреливались Новоласпа и Гранитное, с БМ-21 “Град”- Золотое.

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В направлении Дебальцево из минометов и артиллерии террористы нанесли огневые удары по поселку Попасное, из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” четыре раза огонь велся по Дебальцево. Террористы обстреляли из минометов поселок Миус и Орлово-Ивановку.

«В районе поселка Луганское террористы штурмовали позиции наших подразделений, однако, получив отпор, отступили», - говорится в сообщении.

Из стрелкового оружия и артиллерии были обстреляны населенные пункты Малоорловка, Новоорловка и Троицкое, с БМ-21 “Град” - Чернухино, из минометов Могила Острая.

На Мариупольском направлении под огонь попала Новоселовка Вторая, из противотанковых ракетных комплексов и танков бандиты обстреляли Николаевку.