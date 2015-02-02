Попытки боевиков взять Дебальцево захлебнулись - штаб АТО

Об этом Украинской правде заявил руководитель ИАЦ СНБО Андрей Лысенко.

"Украинский военным удалось остановить попытки российских наемников - их атаки захлебнулись", - заявил пресс-секретарь СНБО.

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При этом он подчеркнул, что город находится под полным контролем украинских сил. Вместе с тем Лысенко подтвердил, что Дебальцево также постоянно плотно обстреливается со стороны боевиков.

Вместе с тем, говоря об Углегорске, спикер СНБО отметил, что террористы оказались там в "огневой ловушке".