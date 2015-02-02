Попытки боевиков взять Дебальцево захлебнулись - штаб АТО
00:00, 02 февраля 2015Война
15925 0
Попытки пророссийских боевиков атаковать и обезвредить силы АТО в Дебальцево провалились.
REUTERS
Об этом Украинской правде заявил руководитель ИАЦ СНБО Андрей Лысенко.
"Украинский военным удалось остановить попытки российских наемников - их атаки захлебнулись", - заявил пресс-секретарь СНБО.
Читайте такжеБоевики весь день накрывали огнем из «Градов» Дебальцево – штаб АТО (видео)
При этом он подчеркнул, что город находится под полным контролем украинских сил. Вместе с тем Лысенко подтвердил, что Дебальцево также постоянно плотно обстреливается со стороны боевиков.
Вместе с тем, говоря об Углегорске, спикер СНБО отметил, что террористы оказались там в "огневой ловушке".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter