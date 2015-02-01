В Дебальцево автобус попал под обстрел, есть раненые

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал журналист Тарас Москалюк, находящийся на Донбассе.

Журналист рассказал, что автобус стоял у горсовета Дебальцево. "Есть пострадавшие, точное количество пока не знаю. Однако сообщается, что людей с тяжелыми ранениями нет", - подчеркнул журналист.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки массированному артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район. По состоянию на первую половину дня 1 февраля было известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях.