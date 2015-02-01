Из-за обстрела Дебальцево и Дзержинска погибли 7 мирных жителей, 6 - ранены

По состоянию на первую половину дня 1 февраля известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях, сообщает отдел связей с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.

Читайте такжеВ Попасной и Золотом при обстреле погибли трое мирных жителей, не работает мобильная связьОтмечается, что полной информации по пострадавшим пока нет вследствие перебоев со связью.

«В Артемовский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в селе Зеленополье Артемовского района во время артобстрела боевиками снаряд попал в жилой дом. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила у дома на ул. Юбилейной тела двух мужчин: 28-летнего местного жителя и 47-летнего жителя села Курдюмовка Дзержинского горсовета», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что «в милицию от жителя Дебальцево поступило сообщение о том, что в селе Коммуна Артемовского района в своем доме погибла во время обстрела его мать, 1948 года рождения».

Один мужчина погиб в Дебальцево и 3 - в районе Дзержинска.

С травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения 6 раненых жителей Авдеевки, Дебальцево и Артемовского района.

По всем фактам убийства и ранения граждан, а также уничтожения имущества, открыты уголовные производства.