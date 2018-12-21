"Красная" зона: опубликованы свежие фото окрестностей донецкого аэропорта

На фото показана наиболее обстреливаемая часть Донецка, наиболее активные бои в этом районе шли в 2014-2015 годы, на этот период пришлись и наиболее массовые разрушения.

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка показала, как в декабре выглядит поселок Октябрьский, примыкающий к аэропорту, к линии фронта.

Это наиболее обстреливаемая часть Донецка, наиболее активные бои в этом районе шли в 2014-2015 годы, на этот период пришлись и наиболее массовые разрушения, последствия которых сохранились до сих пор, передают "Донецкие новости".

Дончанка Наталья уточнила, что ездила в Горбольницу № 21 на такси, и водитель разрешил заснять путь. Она проехала по маршруту: Горбольница № 21 на проспекте Кремлевский – проспект. Маршала Жукова – проспект Колхозный – ул. Стратонавтов – Новоигнатьевское кладбище.

Автор подчеркнула, что на улицах мало людей и машин. «Это же красная зона. Опасный район, прифронтовая зона. Это не центр. Частный сектор практически разрушен, там никто не живет. А где людей видели – там многоэтажки. Их восстановили. Но многие люди выехали», – отметила Наталья.

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Она запечатлела Горбольницу № 21, которую сотрудники украсили к Новому году. «Этот район сильно пострадал в предыдущие годы. Несмотря ни на что, больница работала все эти годы», – акцентировала дончанка.

Далее Наталья направилась по проспектам Кремлевский и Маршала Жукова, для которых характерны хрущевские пятиэтажки. И хотя большинство домов здесь восстановили после обстрелов, тем не менее последствия еще явны. В домах и у торговых объектов многие оконные проемы заколочены фанерой или затянуты пленкой, сохранившиеся стекла до сих пор укреплены защитными крестами из скотча… На рынке остались еще сгоревшие после обстрелов павильоны.

Как сообщал УНИАН, жительница оккупированного Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.