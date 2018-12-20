Российские танки размещены в 18 км от украинской границы - Порошенко (видео)

По словам президента Украины Петра Порошенко, Россия с конца августа усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма, побережий Азовского и Черного морей, а также Приднестровья.

Президент Петр Порошенко привел данные о наземной группировке российских войск вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с воинами 72-й механизированной бригады, выполняющими задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

По его словам, военно-стратегическая обстановка вокруг Украины, по данным разведки, значительно обострилась.

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«С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма и побережий Азовского и Черного морей и Приднестровья», - заявил президент.

Порошенко отметил увеличение количества российских войск, танков, ракетных систем.

«В целом наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму составляет 28 батальонно-тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 реактивные системы залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов», - сказал президент.

По его словам, согласно данным космической разведки, российские танки размещены на расстоянии 18 км от украинской границы.

«Да, мы видим, что только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин», - отметил Порошенк