Россия перебросила под Мариуполь снайперов-чеченцев
14:59, 17 декабря 2018Война
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Снайперское подразделение на Мариупольском направлении укомплектовано лицами чеченской национальности.
Иллюстрация REUTERS
Россия отправила на передовые позиции близ Мариуполя снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.
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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что на Донбассе ликвидирован командир террористов, который топтался по флагу Украины.
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