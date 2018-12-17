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Россия перебросила под Мариуполь снайперов-чеченцев

14:59, 17 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что на Донбассе ликвидирован командир террористов, который топтался по флагу Украины.

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Теги: #Донбасс#боевики#Мариуполь