Боевики пытались навести понтонные мосты через Северский Донец - Москаль

Вчера, 26 января, под вечер вблизи райцентра боевики попытались навести понтонные мосты через Северский Донец и переправиться на контролируемый Украиной берег, однако отступили под огнем украинских силовиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, в ночь на 27 января практически не прекращались обстрелы из артиллерии и «Градов» Станицы Луганской и близлежащих сел.

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Боевики из террористической организации "Луганская народная республика" продолжают обстреливать из артиллерии Станицу Луганскую, которая уже неделю остается без света, воды и тепла, в результате обстрелов ранен 1 мирный житель.

Наиболее сильно обстреливали пос. Валуйское и микрорайон райцентра Кондрашовка, здесь повреждены более 10 жилых домов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не погиб (большинство домов пустые, хозяева уехали в безопасные места), однако в центральной части станицы осколочные ранения получила 74-летняя женщина.