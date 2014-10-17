За время АТО боевики разрушили 55 мостов - начальник инженерных войск

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины полковника Василия Пекельного.

По его данным, за время проведения АТО террористическими вооруженными формированиями было разрушено 55 мостов. Из них 16 - железнодорожные, 36 - путепроводы и автомобильные мосты и 3 - пешеходные. Инженерные подразделения, которые принимают участие в АТО, сейчас восстановили движение на почти десяти из них.

Вблизи отдельных мостов на важнейших транспортных ветках, которые испытали значительные разрушения, приведены понтонные переправы.

Читайте такжеТеррористы взорвали автомобильный мост в Донецкой областиВ частности, инженерные войска возобновили проезд по 20-метровому автомобильному мосту, который был взорван еще в июле.

"Террористы, отступая из Славянска в июле, взорвали этот автомобильный мост над железной дорогой. Силами одного из инженерных подразделений мы частично восстановили транспортное сообщение через него, но этого было недостаточно, и тяжелая техника и многотонные грузовики шли в обход. Теперь мы, путем установки дополнительного моста через разрушенную взрывом часть сооружения, который способен выдержать нагрузку в 60 тонн, значительно повысили пропускную способность на этом участке автомобильного пути", - сказал Пекельный.

Во время инженерной разведки военнослужащие группы разминирования подразделений АТО обнаружили остатки тротила, которые, подрывая этот мост при отходе, оставили по себе террористы, сообщил командир дорожно-комендантского батальона Центра дорожного обеспечения инженерных войск Вооруженных Сил Украины подполковник Евгений Печура. Сейчас мостовой переход установлен и проведено его дооборудование.

"Это даст возможность сократить маршрут объезда для гражданского транспорта и военных колонн, повысить проходимость наших войск, качественно спланировать поставку и доставку личного состава, боеприпасов, продуктов питания в определенные районы", - подытожил Пекельный.