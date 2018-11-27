Россия за 4 года увеличила количество самолетов и кораблей в Крыму в 5-10 раз - Порошенко

По данным президента, количество российских военнослужащих на оккупированном полуострове увеличилась втрое.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия в Крыму за четыре года оккупации увеличила количество своих военных в три раза, а самолетов, систем залпового огня и кораблей - в 5-10 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

Также президент отметил резкое увеличение количества военных кораблей РФ в Азовском море.

«Мы видим, что в Азовском море корабли РФ расположены по всей акватории, особая концентрация - в районе Керченского пролива. То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа», - заявил президент.

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Также Порошенко рассказал о количестве войск, которые Россия разместила на территории Крыма за период с октября 2014 года по октябрь 2018 года. «Количество солдат увеличилось втрое, БТР - в пять раз, артиллерии - почти в 10 раз, самолетов, систем залпового огня, кораблей - минимум в 5-10 раз. Это происходит увеличение сейчас», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу. В ходе атаки на украинские корабли также была применена авиация РФ, истребитель Су-30 выпустил две ракеты.

Порошенко подчеркивает, что Россия в районе Керченского пролива хотела спровоцировать огонь, чтобы повторить грузинский сценарий 2008 года против Украины.