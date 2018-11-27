Первый вариант, по его словам, был предложен военными.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему несколько раз меняли проект указа о введении военного положения.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Военные предложили Военному кабинету, что им нужно для того, чтобы немедленно организовать оборону страны. СНБО поддержал военных и утвердил проект указа президента без изменений. Президент подписал указ (о введении военного положения на всей территории страны на 60 суток - УНИАН), который был предложен военными и направил его срочно в Верховную Раду», - рассказал глава государства.

«Как только мы услышали дискуссию, что возможно проект, предложенный военными, может нарушить избирательные права граждан, я немедленно подготовил проект изменений, ограничив срок действия военного положения до 30 дней - чтобы не сбивался график выборов. Пришел в ВР, все видели эту мое предложение, оно было в тексте моего выступления, дальше произошли странные вещи - вместо того, чтобы послушать президента, выступить, обсудить, и в 16.20-16.30 проголосовать - что происходило вчера в Раде, вы видели», - сказал Порошенко.

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Поэтому, по его словам, он уехал из парламента и сделал обращение (относительно сокращения срока введения военного положения до 30 суток).

«Дискуссии, к сожалению, продолжались... Как только был поставлен вопрос ответственности, сразу было 276 голосов», - отметил президент.

Напомним, вчера в парламенте представители Радикальной партии и "Батькивщины" заблокировали президиум и трибуну, требуя перерыва, который длился более 2,5 часов вместо объявленных 10 минут на консультации.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".