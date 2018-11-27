"До зубов вооружены" и в боевой готовности: в ФСБ придумали очередной фейк про захваченные судна

Также в российском ведомстве утверждают, что на катере был якобы найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией "правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу".

В Федеральной службе безопасности России утверждают, что украинские судна, которые были незаконно захвачены во время планового перехода из порта в Одессе в порт Мариуполь, были «до зубов вооружены» и приведены в боевую готовность.

Об этом говорится на сайте российского силового ведомства.

«Несмотря на предпринятые российской стороной меры корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации», - заверяет ФСБ.

Также российское ведомство опубликовало перечень оружия, найденного на судах: 30 мм пушка – 4 единиц; автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.; пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.; пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.; автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.; пистолет ПМ 9мм – 4 ед.; травматический пистолет 9мм – 1 ед.; сигнальный пистолет ПС – 1 ед.; осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных); выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.; выстрел ВОГ – 495 ед.; граната РГД-5 – 40 ед.;граната РГ-42 – 48 ед.; граната РГД – 20 ед.; запал УЗРГМ-2 – 30 ед.; запал РГ-42 – 38 ед.; 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.; патроны 7,62 мм – 9865 ед.;патроны 5,45 мм – 11736 ед.; патроны 9 мм – 1189 ед.; патроны 12,7 мм – 612 ед.; штык-нож – 15 ед.; магазин АК-74 – 42 ед.; магазин ПМ – 4 ед.; (Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.).

Кроме того, в ФСБ отчитались о том, что в ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» был обнаружен документ, в котором указывалось, что выход в море планировался с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», а старшему группы кораблей якобы была поставлена «прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».

Также в российском ведомстве утверждают, что на катере был якобы найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией «правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу».

Читайте такжеВ оккупированном Симферополе сегодня арестовали 12 украинских моряков

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь. В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен. Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

Сегодня, 27 ноября, в так называемых «судах» в оккупированном Крыму начали избирать меры пресечения взятым в плен украинским морякам. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Правозащитники настаивают, что, согласно Третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, захваченные военнослужащие ВМС Украины являются военнопленными.