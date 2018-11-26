ВМС: 23 украинских моряка находятся в плену, трое из них - в больнице

Три захваченных украинских судна находятся по месту дислокации пограничной службы ФСБ РФ в оккупированной Керчи.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что три захваченных украинских судна находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них – в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС Вооруженных сил Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины.

«Что мы сейчас имеем – 23 офицера-моряка, это общая сумма, находятся в плену, трое из них находятся в керченской больнице (один офицер и два военных контрактной службы)», - сказал Воронченко.

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«Три единицы корабельного состава – это два катера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир находятся в Керчи по месту дислокации пограничной службы ФСБ РФ. Это информация добыта», - добавил Воронченко.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и соглашению между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива были захвачены спецназом РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета относительно введения военного положения из-за нападения на украинские корабли возле Керченского пролива. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.