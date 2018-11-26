Муженко после атаки России вблизи Керченского пролива оценил возможности ВСУ защитить Украину

По словам начальника Генштаба, цель агрессора неизменна - уничтожить Украину.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что открытые агрессивные действия России в районе Керченского пролива в очередной раз доказали украинцам, что война продолжается, но Вооруженные силы имеют достаточно возможностей, чтобы защитить Украину.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, открытые агрессивные действия России на Черном море в очередной раз доказали украинцам, что война продолжается.

«Нашим извечным врагом был и остается российский агрессор, и его цель неизменна - уничтожить Украину», - подчеркнул Муженко.

Начальник Генштаба отметил, что «Вооруженные силы имеют достаточно возможностей, чтобы защитить наше государство, и мы выполним свою миссию во имя потомков и будущего Украины, чего бы это нам не стоило».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.