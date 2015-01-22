Пески полностью под контролем силовиков - комбат

Об этом написал на своей странице в Facebook командир батальона "Днепр-1", народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза .

Читайте такжеБоевики объявили о планах захватить Пески и Авдеевку"Что касается Песков, они полностью под контролем украинских сил. Бойцы полка «Днепр-1» сообщают, что постоянно находятся под обстрелами, но позиции удерживают", - написал он.