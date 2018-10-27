На Донбассе зафиксировали 45 грузовиков российского «гумконвоя» - штаб ООС

10 автомобилей в этой колонне - военного образца.

В оккупированном районе Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну с российскими грузовиками «гуманитарной помощи».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Согласно информации, колонна состоит из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями “гуманитарная помощь”, которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца.

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Кроме того, по сообщению штаба ООС, в течение текущих суток, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск в Приазовье, близ Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Подразделения, обороняющиеся, достойно отвечали. Не оставляют оккупанты в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опросного. Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем.