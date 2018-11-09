Российские оккупанты пытаются усилить эскалацию на Азовском море - Наев

Командующий заявляет, что основным компонентом гарантии мира и безопасности на Донбассе были и остаются именно Объединенные силы.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что российский оккупант пытается усилить эскалацию на Азовском море, и в этом контексте Мариупольское направление является одним из важнейших в контексте создания предпосылок ее противодействию.

Об этом Наев заявил во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что мероприятие состоялось в рамках визита Юкнявичене в Украину с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения ООС.

Во время встречи Наев подчеркнул, что Мариупольское направление сегодня является одним из важнейших в контексте создания предпосылок для противодействия российским оккупантам в их попытках усилить эскалацию на Азовском море.

Кроме того командующий отметил, что основным компонентом гарантии мира и безопасности на Донбассе были и остаются именно Объединенные силы.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать Минские соглашения, призванные мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе.