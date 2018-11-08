Россия пытается захватить новые территории в Украине - дипломат

Представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что РФ продолжает препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать Минские соглашения, призванные мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе.

Как сообщает в Twitter Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, об этом Прокопчук сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Россия вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, вновь пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка", - отметил Прокопчук.

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Также украинский дипломат осудил намерение РФ провести незаконные так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса 11 ноября.

"Мы решительно осуждаем планы России провести незаконное и фейковые т. н. «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации", - подчеркнул он.

Кроме того, Прокопчук отметил, что Россия продолжает препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе.

"Российские вооруженные формирования, сбив беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса, вблизи границы с Россией, ухудшили способность Миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью", - заявил он.

"Мы призываем Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ укрепить усилия, направленные на повышение технических возможностей СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на местах, особенно на оккупированных Россией территориях Украины, куда миссия не имеет доступа или он значительно ограничен", - добавил он.

"Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины", - заявил Прокопчук.

Как сообщал УНИАН, 31 октября первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что беспилотники миссии обнаружили вблизи Ставков и Горловки новые системы траншей, протянувшихся дальше на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, в частности, в одном месте расстояние уменьшилось почти на километр.

Кроме того, сегодня, 8 ноября, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что оккупанты сосредоточивают значительное количество тяжелых вооружений с нарушением линий отвода.