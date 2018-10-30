За сутки боевики 20 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый

На Донбассе был ранен украинский боец, ликвидирован один боевик.

В течение 29 октября ситуация на Донбассе оставалась напряженной, однако полностью контролируемой, сообщает 30 октября пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Читайте такжеОфицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник при этом не применял… При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении.

По данным разведки, 29 октября один боевик был уничтожен, еще двое – ранены.