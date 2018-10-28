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Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, один украинский военный погиб

08:26, 28 октября 2018
Война
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Ситуация на востоке контролируется Объединенными силами / фото УНИАН

За минувшие сутки, 27 октября, российские оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время боевых действий погиб один украинский военный.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг 5 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, течение дня, оккупанты применили это оружие дважды.

В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обороняющиеся подразделения подавили огневые средства противника. На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожены, еще двое - ранены.

За текущие сутки враг открыл огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Накануне сообщалось, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну с российскими грузовиками «гуманитарной помощи».

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Теги: #війна#Донбас