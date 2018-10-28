Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, один украинский военный погиб

Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье.

За минувшие сутки, 27 октября, российские оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время боевых действий погиб один украинский военный.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг 5 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, течение дня, оккупанты применили это оружие дважды.

В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обороняющиеся подразделения подавили огневые средства противника. На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожены, еще двое - ранены.

За текущие сутки враг открыл огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Накануне сообщалось, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну с российскими грузовиками «гуманитарной помощи».