Ситуация на Донбассе обострилась: боевики вчера били из запрещенного оружия, 1 военный погиб

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.

На протяжении прошлых суток, 9 октября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Так, в течение прошлых суток боевики совершали обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковского, а калибр 122 мм – в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского и Новозвановки кроме того оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами», – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.

По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и пять получили ранения.

Сегодня боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.