На Донбассе за сутки уничтожили 5 оккупантов – штаб ООС

По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 ранены.

На протяжении прошлых суток, 8 октября, российские оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте такжеОфицер показала, как ВСУ разбомбили позицию боевиков на Донбассе (видео)

«Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По оборонцам Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты», – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 ранены.

Сегодня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.