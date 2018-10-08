В сети обсуждают странное сооружение возле могилы Захарченко (фото)

Могилу Захарченко снова высмеяли в сети.

В соцсетях заметили странное сооружение возле могилы ликвидированного главаря Александра Захарченко.

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Так, в Twitter "Фосфорная Горловка" опубликован снимок с кладбища, на котором видно установленный шатер, напоминающий сцену, напротив могилы террориста.

"Новороссцы продолжают глумиться над трупом куриного маршала. Прямо на могиле постелили искусственный газон. Будут проводить международный чемпионат ОРДЛО по футболу", - шутят в подписи под фото.

Пользователи сети пишут, что боевики готовятся к траурным мероприятиям по поводу 40 дней с момента убийства Захарченко.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».