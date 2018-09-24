Сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко не пустили к Путину

По информации журналистов, Тимофеев уехал в оккупированный Крым.

Так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, а также Александр Казаков, бывший "советник" Захарченко, после того, как покинули псевдореспублику, начали искать поддержку в Москве.

Но ни Тимофеев, ни Трапезников, ни Казаков не смогли попасть на прием в администрацию президента РФ, передает "Новая газета".

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"По нашим данным, Тимофеев уехал в Крым, чтобы попытаться через "главу! региона Аксенова выйти на ведущих российских чиновников, чтобы сохранить свои позиции: в частности, того же Козака. Вице-премьер Дмитрий Козак в правительстве РФ переброшен на курирование ТЭК, однако контроль над Крымом сохранил за собой, а Крым — это, можно сказать, тыл для самопровозглашенных республик. Туда бегут люди и выводятся деньги", - говорится в расследовании.

Это, отмечает издание, одна из причин, благодаря которой Козак гипотетически получает влияние и на Донбассе. Вторая причина — это уголь, который теперь тоже "под Козаком".

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.