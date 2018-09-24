Бойцы ООС нанесли мощный удар по боевикам на Донбассе - у оккупантов значительные потери
За прошедшие сутки, 23 сентября, оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом говорится в сводке ООС.
Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Світлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутового были обстреляны из вооружения БМП.
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Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки были уничтожено и еще четверо были ранены.
От начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе – из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкине оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Как сообщал УНИАН, боевики осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки и Авдеевки.