Бойцы ООС нанесли мощный удар по боевикам на Донбассе - у оккупантов значительные потери

За прошедшие сутки оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск.

За прошедшие сутки, 23 сентября, оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке ООС.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Світлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутового были обстреляны из вооружения БМП.

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Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки были уничтожено и еще четверо были ранены.

От начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе – из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкине оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, боевики осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки и Авдеевки.