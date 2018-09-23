Боевики осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки и Авдеевки - СЦКК

Повреждены 12 домов, без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в воскресенье, 23 сентября, провокационные обстрелы временно оккупированной Горловки и Авдеевки.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«23 сентября подконтрольные боевикам СМИ обнародовали информацию о якобы обстреле Вооруженными силами Украины жилого сектора Горловки, в результате чего были повреждены 12 домов на улицах Нансена и Артиллеристов», - говорится в сообщении.

По утверждению боевиков, огонь велся якобы с направления подконтрольного Украины Торецка (шахта Южная) с общим расходом 135 боеприпасов. Жертв среди гражданского населения при этом зарегистрировано не было.

«Соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке из 120-мм миномета с использованием 4-х боеприпасов», - отмечает украинская сторона СЦКК.

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«Данный факт еще раз подтверждает преступные намерения вооруженных формирований Российской Федерации скомпрометировать Вооруженные силы Украины, возложив на них ответственность за нарушение режима прекращения огня, несоблюдение Минских договоренностей и ущерб гражданскому населению», - отмечается в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, другую провокацию боевики совершили 23 сентября в Авдеевке, обстреляв работников предприятия «Вода Донбасса», которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Южно-Донбасского водовода.

«Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - добавили в СЦКК.

Сообщается, что работы были немедленно прекращены, гражданских работников эвакуированы. Без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.

Напомним, ранее в украинской стороне СЦКК сообщили, что количество тяжелого вооружения и военной техники на временно оккупированной территории Донецкой области возросло в 8,5 раз. В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и т. п.