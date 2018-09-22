Военные создали зону безопасности вокруг своих позиций возле поселка Золотое-4 Луганской области

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, которые обороняются на первом оборонительном рубеже.

Украинские военные создали зону безопасности вокруг своих позиций вблизи поселка Золотое-4 в Луганской области.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, «воинские части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории».

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, обороняющихся на первом оборонительном рубеже.

«На днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4», - говорится в сообщении.

Объединенные силы напоминают, что сохранение жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданского населения является одним из главных приоритетов для командования Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в конце июня текущего года украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

Вчера бойцы Объединенных сил освободили от боевиков хутор Вольный, где проживает около 80 человек. В свое время боевики использовали местных жителей в качестве живого щита.

В частности, сообщалось, что группа украинских разведчиков провела молниеносную и результативную операцию - почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов.

В результате передовая северо-восточнее Золотого стала еще ближе к государственной границе.