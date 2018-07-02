Глава Золотого об освобожденном населенном пункте на Донбассе: серая зона уменьшилась

Украинские военные полностью взяли под контроль поселок Золотое-4, которое раньше частично было подконтрольно Украине.

Украинские военные полностью освободили поселок Золотое-4, которое является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.

Об этом рассказал "Громадському радіо" глава военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным.

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"За эти позиции были боевые противостояния. Сейчас опасные нагрузки на население Золотого-4 уже уменьшены, ибо это уже окончательно наша территория, закреплены войска и такого влияния уже не имеют российские военные", — сказал Ильченко.

По его словам, сейчас в поселке проживает около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняют.

"В любом случае поселок расположен на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, оно будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась — это факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием", — сказал председатель ВГА Золотого.

Ранее подтвердили в операции Объединенных сил, что ВСУ установили контроль над населенным пунктом Золотое-4 Луганской области, которое было расположено в "серой зоне".

Также в сети появилось видео, как украинские военные водружают флаг над освобожденным поселком Золотое-4.