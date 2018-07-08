ВСУ обеспечили безопасность Золотого-4, в поселке появились представители государственной власти

До 2 июля в населенном пункте не было представителей Национальной полиции Украины.

Благодаря успешным действиям ВСУ ситуация с безопасностью в населенном пункте Золотое-4 (Луганская область) улучшилась. В поселке появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook. Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы неправомерном награждении военнослужащих ОС, в штабе указали, что «Объединенные силы не заявляли о том, что Золотое-4 находилось под контролем российских наемников». При этом, глава СММ ОБСЕ Александр Хуг отмечал, что термин "серая зона" не предусмотрен Минскими договоренностями.

«Объединенные силы подчеркивают, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотого-4 велась еще во времена пребывания других воинских частей в период проведения АТО. Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью устранили опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника», - указано в сообщении.

«Следует отметить, что до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины (что было связано с неподходящими условиями безопасности). В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти», - подчеркнули в штабе.

Сообщается также, что ранее не все жители Золотого-4 имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в этом районе. После взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта военные угрозы были устранены.

«Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ была изменена)», - отмечается в сообщении.

В командовании ОС подчеркнули, что не нарушают Минских договоренностей в ходе улучшения тактического положения на том или ином направлении.

Как сообщал УНИАН, 1 июля народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что в Луганской области украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

Тымчук добавил, что благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было.