После убийства Захарченко в "ЛДНР" решили провести "выборы"

В "ЛДНР" после убийства главаря террористов Александра Захарченко вернулись к плану провести "выборы".

В "ДНР" и "ЛНР" пройдут так называемые выборы.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника, близких к "властям" "ЛДНР". Они связали возвращение к идее проведения "выборов" с убийством Захарченко.

Читайте такжеЖурналист объяснил, почему Москве выгодно убийство главаря "ДНР" Захарченко

В пятницу, 7 сентября, "народный совет "ДНР" официально проголосует по вопросу о проведении "выборов" нового главаря псевдореспублики, утверждает источник СМИ.

В Кремле решили, что "выборы" провести необходимо в "ДНР" и одновременно в "ЛНР", отметили источники РБК. С начала 2018 года планировалось, что "выборы" в "республиках" пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок. Это решение было согласовано с Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что в сепаратистском сегменте социальных сетей начала активно раскручиваться информация, что якобы кремлевские кураторы "ДНР" приняли решение провести на оккупированном Донбассе фейковые выборы главарей "республики".