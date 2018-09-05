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В "ДНР" гуляет "секретная информация" о решении Кремля по выборам в "республике" - СМИ

11:51, 05 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

В сепаратистском сегменте социальных сетей начала активно раскручиваться информация, что якобы кремлевские кураторы "ДНР" приняли решение провести на оккупированном Донбассе фейковые выборы главарей республики.

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Сообщения подобного рода подаются как "утечка" из высоких кабинетов в Москве, передает "ОстроВ". 

"Политическое решение принято. В "ДНР" пройдут выборы. Причудливо тасуется колода", - пишет, в частности, харьковский сепаратист Константин Долгов.  

После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, по сообщениям росСМИ, в "республике" готовится "переворот" с целью избрания нового главного террориста.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

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Теги: #Донецк#ДНР#Захарченко