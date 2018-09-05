В "ДНР" гуляет "секретная информация" о решении Кремля по выборам в "республике" - СМИ

СМИ сообщают, что политическое решение по выборам в "ДНР" уже принято.

В сепаратистском сегменте социальных сетей начала активно раскручиваться информация, что якобы кремлевские кураторы "ДНР" приняли решение провести на оккупированном Донбассе фейковые выборы главарей республики. Читайте такжеЗахарченко убил Чебурашка: СМИ узнали новые подробности ликвидации главаря "ДНР" Сообщения подобного рода подаются как "утечка" из высоких кабинетов в Москве, передает "ОстроВ". "Политическое решение принято. В "ДНР" пройдут выборы. Причудливо тасуется колода", - пишет, в частности, харьковский сепаратист Константин Долгов. После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, по сообщениям росСМИ, в "республике" готовится "переворот" с целью избрания нового главного террориста. Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

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