Боевики сгоняют на похороны Захарченко «массовку» из бюджетников и студентов (фото)
В оккупированном боевиками Донецке сотрудникам предприятий и студентам местных вузов «предлагают» явиться на похороны Александра Захарченко, а из соседних оккупированных населенных пунктов организован подвоз жителей на автобусах.
Об этом сообщают «Новости Донбасса». Так, в Telegram-канале «Приходько РИК» опубликовано расписание бесплатных автобусов из Горловки.
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Похороны Захарченко проходят в здании «Донбасс оперы». Боевики ввели усиленные меры безопасности в Донецке. На некоторых улицах перекрыто движение.
Главаря боевиков хоронят в закрытом гробу.
Как сообщал УНИАН, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибло два человека, девять - пострадали.
На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.