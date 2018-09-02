цей матеріал доступний українською

Боевики сгоняют на похороны Захарченко «массовку» из бюджетников и студентов (фото)

10:06, 02 сентября 2018
Война
19906 12
В Донецке проходят похороны главаря "ДНР" Захарченко / фото - Telegram - Inside Donetsk

В оккупированном боевиками Донецке сотрудникам предприятий и студентам местных вузов «предлагают» явиться на похороны Александра Захарченко, а из соседних оккупированных населенных пунктов организован подвоз жителей на автобусах.

Об этом сообщают «Новости Донбасса». Так, в Telegram-канале «Приходько РИК» опубликовано расписание бесплатных автобусов из Горловки.

Читайте такжеРешение о закрытии дел СБУ в отношении Захарченко примут следователи - Грицак (видео)

Похороны Захарченко проходят в здании «Донбасс оперы». Боевики ввели усиленные меры безопасности в Донецке. На некоторых улицах перекрыто движение.

Telegram - Inside Donetsk

Главаря боевиков хоронят в закрытом гробу.

Как сообщал УНИАН, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибло два человека, девять - пострадали.

 На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация главаря "ДНР" Захарченко в Донецке
Теги: #Донецк#захарченко