Из четырех задержанных за убийство Захарченко выбили признание - Лисянский

Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела.

Оккупационная власть ОРДО обвиняет в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, четверо из которых уже признались в сотрудничестве с Украиной.

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Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, ссылаясь на информацию источника.

"Сейчас они утверждают о двух диверсионно-разведывательных группах. И уже заявили об украинском следе. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек", - отметил он.

"По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - утверждает Лисянский.

По его данным, адвокатов и родственников задержанных в СИЗО Донецка не допускают, связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится.

Как сообщал УНИАН, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибло два человека, девять - пострадали.

На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.

В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.