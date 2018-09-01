Вслед за Захарченко умер "министр доходов ДНР" Тимофеев - СМИ

Тимофеев также находился в кафе "Сепар" во время взрыва.

В "ДНР" скончался соратник главаря непризнаной республики Захарченко и местный "министр доходов" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

"Он скончался около 22.00", - рассказал изданию собеседник, который был лично знаком с Тимофеевым.

В тоже время на сайте "Миротворец" тоже появилась информация о смерти "министра ДНР".

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"Ликвидирован российскими спецслужбами 31.08.2018 г.", - сообщает "Миротворец".

Сепаратитские СМИ пока не подтверждают смерть "Ташкента". По информации, подконтрольного боевикам издания "ДАН" вместе с Захарченко погиб его охранник.

По информации СМИ, Тимофеев также пострадал в результате взрыва в кафе "Сепар", после которого умер Александр Захарченко.

Тимофеев занял должность "министра доходов и сборов ДНР" с 12 ноября 2014 года. Он был связан с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля "ДНР".

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Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.

Тимофеев был близки соратником Захарченко. Однако СМИ сообщают что недавно между друзьями произошел конфликт.

Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.